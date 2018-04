Joaquin Phoenix trova interessante il ruolo del Joker e alcune fan art lo ritraggono!

continua a glissare sulla domanda se farà parte o meno del film dedicato a Joker di Todd Phillips, ma di certo sembra essere più aperto all'idea di quanto non fosse prima.

Fandango ha riportato la notizia che Phoenix aveva un sorriso malizioso sul viso quando gli è stato chiesto del ruolo - ancora non confermato - nel film su Joker, una pellicola indipendente già programmata, ambientata al di fuori del DC Extended Universe, e che si posiziona, temporalmente, negli anni '80:

"Non lo so ... potrebbe essere un personaggio interessante, non lo so."

Phoenix spiega che non è contrario all'idea di fare un film sui supereroi, ma ritiene che dovrebbe essere il progetto giusto, così da stimolare il suo interesse:

"Li vedo come vedo qualsiasi altro film. Non direi mai "Non voglio fare i western". Dipende da cosa è. Non mi interessa molto il genere, mi interessa il personaggio, e mi interessa il regista. Se hai la capacità di trascendere il genere, allora fai ciò che vuoi. Quindi non direi, a mani basse, no - non farei mai quel tipo di film. A volte ho flirtato con la possibilità di realizzare progetti che avevano potenziale ... Qualcosa che poteva rivelarsi interessante per me. Ma poi, per diverse ragioni, non sono mai arrivato a raggiungere il momento in cui tutti sono sulla stessa lunghezza d'onda. E questa è la chiave. Tutti devono voler esplorare la stessa cosa, altrimenti non funziona. Non sono contrario, semplicemente non prendo decisioni basate sul budget o cose del genere - è davvero il regista e il personaggio che mi spinge a fare o non fare."

La premessa di questo film fa sembrare che potrebbe essere una di quelle idee positive per Phoenix che, se dirà ufficialmente "sì" al ruolo, porterà di sicuro il progetto nella giusta direzione.

Inoltre, potete vedere qualche bellissima fan art di Phoenix nel ruolo, date pure un'occhiata dopo il salto!

Il film ancora senza titolo "The Untitled Joker Origin Movie" non ha ancora una data di rilascio; la pellicola sarà diretta da Todd Phillips.