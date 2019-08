Joaquin Phoenix e Todd Phillips a Venezia: 'Il nostro Joker qualcosa di nuovo'

Oggi al Lido di Venezia, dove si sta tenendo la 76.ma Mostra del Cinema, è la giornata del Joker, che da questa mattina ha messo a soqquadro l'intero Palazzo del Cinema. In Laguna sono arrivati i protagonisti Joaquin Phoenix e Zazie Beetz, accompagnati ovviamente dal deus ex machina Todd Phillips, regista del progetto.

La nostra recensione sarà live questa sera alle 19.15, alla scadenza dell'embargo internazionale, nel frattempo però abbiamo parlato dell'opera con chi l'ha realizzata. "Non avendo alcuna Origin Story a cui poter fare riferimento, neppure nei fumetti" ha detto Phillips, "ci siamo sentiti liberi all'estremo. La parte più difficile però non è stata scrivere la sceneggiatura ma convincere la Warner Bros. e la DC a realizzare un film simile; una volta convinti, abbiamo avuto il loro pieno sostegno".

Ma chi è Arthur Fleck prima che questo si tramuti in Joker? "Parliamo di un uomo in cerca di identità, che molto ingenuamente vuole solo far ridere le persone. Non ha mire politiche, non ha la vocazione del leader, vuole solo che qualcuno lo stia ad ascoltare. Certo poi prende delle scelte borderline per arrivare al suo goal finale..."

A proposito di Arthur Fleck, dietro la "maschera" del Joker vi è uno straordinario Joaquin Phoenix, che per il ruolo ha perso la bellezza di 20 chili: "Per prepararmi non ho fatto riferimento a nessun altro film o interprete, siamo andati per la nostra strada partendo da zero. I tratti della personalità di Arthur sono usciti in fase di realizzazione, uno dopo l'altro, non abbiamo chiuso le porte a nulla. Ho letto libri sulla personalità, senza ricalcare nessun profilo patologico preciso, anche se ho visionato alcuni video per imparare a ridere in un determinato modo. Risate di gente che soffre, per questo motivo nel film sembrano dolorose." Ricordiamo che Joker sarà nelle nostre sale il prossimo 3 ottobre.