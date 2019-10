Joaquin Phoenix sull'evoluzione del personaggio durante le riprese del film

Joaquin Phoenix, l'interprete di Arthur Fleck nel film che sta conquistando il pubblico (e i box-office) di tutto il mondo, Joker, racconta come sia cambiato il suo personaggio dall'inizio alla conclusione delle riprese.

"La libertà che ci ha dato Warner Bros. di girarlo e scoprirlo [man mano] è stata davvero la chiave. Ancor più di quanto potreste immaginare, perché ci sono stati dei cambiamenti radicali al personaggio dopo diverse settimane di riprese" spiega Phoenix durante il podcast di Cinemablend.

"Quando realizzi un film, cominci in questo assoluto isolamento, da solo a casa, e inizi a leggere la sceneggiatura, immaginandoti le scene, e inizi a giocarci, a provare da solo, e credo che sia sempre in evoluzione. In questo caso non sono sicuro di quel che sia accaduto, ma ho avuto un'idea per qualcosa... Suona così stupido adesso!" afferma ridendo.

L'attore spiega che una delle ispirazioni per la sua interpretazione del personaggio proviene da una documentazione che faceva riferimento a un bambino che subisce una valutazione psichiatrica.

Più tardi però, con il procedere delle riprese, Phoenix ha iniziato a essere poco soddisfatto della trasizione tra il primo Arthur e il criminale noto come Joker.

"Quello che è successo è che nella sesta settimana di riprese ho interpretato per la prima volta Joker. Ero davvero incavolato, perchè credevo che fosse troppo presto, che dovessimo aspettare fino alla fine, non volevo girare quelle scene già verso la metà, ma per diverse ragioni abbiamo dovuto fare così. Abbiamo girato quelle sequenze credo per quattro giorni, e le abbiamo portate a termine. L'ultimo giorno abbiamo girato la scena del bagno con Thomas Wayne. Quella è stata una strana transizione, e abbiamo faticato, e dopo quello - dopo aver interpretato Joker - ho capito, Todd e io abbiamo parlato di tutto quello che abbiamo girato, e io ho detto 'Credo che ci manchi qualcosa, e sento come se stessimo procedendo sulla strada sbagliata. Nel look, nei capelli, nel modo in cui indosso i vestiti... E molto del comportamento'. Così in quel momento, in quel fine settimana, abbiamo concepito nuovamente il personaggio, e capito gli errori che avevamo fatto".

Phoenix lo definisce un "processo selvaggio" quello che ha portato al risultato finale; e stando a quanto dichiarato anche da Phillips sui diversi modi di lavorare sul set di De Niro e Phoenix, non è poi così difficile da credere.

Joker è attualmente nelle sale.