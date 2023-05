Joaquin Phoenix, la star protagonista di una storia d'amore gay negli anni '30

La star di Beau ha paura, Joaquin Phoenix, sarà protagonista di un film che racconta una storia d'amore omosessuale già classificata NC-17 (vietata ai minori di 17 anni) per la regia di Todd Haynes, in questi giorni impegnato a Cannes con l'anteprima di May December, insieme a Julianne Moore, Natalie Portman e il resto del cast.

Il regista ha descritto il suo prossimo progetto come "una storia d'amore gay ambientata a Los Angeles negli anni '30".



Ecco le parole di Haynes al Festival di Cannes:"Il prossimo film è un lungometraggio, una sceneggiatura originale che ho sviluppato con Joaquin Phoenix, sulla base di alcuni pensieri e idee che mi ha presentato. Fondamentalmente abbiamo scritto insieme a lui come sceneggiatore. Io, Jon Raymond e Joaquin Phoenix condividiamo il merito della storia. E speriamo di girarlo all'inizio dell'anno prossimo. È una storia d'amore gay ambientata nella Los Angeles degli anni '30".



Todd Haynes ha dichiarato che tornerà a lavorare anche con Kate Winslet, in un progetto proposto da HBO.

Nel frattempo uscirà il suo nuovo film, May December, presentato al Festival di Cannes, nel quale Natalie Portman - che potrebbe tornare nel ruolo di Padmé in Star Wars - interpreta un'attrice che si trasferisce nel Maine per studiare da vicino il suo prossimo personaggio, Gracie (Julianne Moore), una donna che anni prima era stata protagonista di un amore che suscitò scalpore a livello mediatico.



