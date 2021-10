Joaquin Phoenix, la star di Joker con la testa semi rasata sul red carpet di C'mon C'mon

La star di Joker, Joaquin Phoenix, si è presentato con i capelli in parte rasati sul red carpet del suo nuovo film. Al New York Film Festival, dov'è stato proiettato C'mon C'mon, Phoenix ha posato davanti ai fotografi con la parte centrale della testa rasata e i capelli arruffati ai lati. Sarà un indizio per un nuovo progetto?

Di recente Joaquin Phoenix ha parlato del sequel di Joker e si è nuovamente esposto in favore della salvaguardia della fauna e dell'ambiente, lanciando un appello affinché un parco di orsi in Florida usati come ispirazioni per Koda, fratello orso vengano rimessi in libertà. Phoenix da tempo è un sostenitore della PETA.



"Ho appena saputo che due degli orsi usati nello show Bambi e Bruno sono serviti come modelli per Koda, fratello orso della Disney. Ho doppiato il personaggio principale del film, Kenai, che come lezione d'empatia si trasforma magicamente per essere in grado di vedere il mondo attraverso gli occhi degli orsi e ora vi sto chiedendo di vedere attraverso i loro occhi. Questi orsi meritano di meglio di una vita on the road, nella quale vengono derubati di tutto ciò che è importante e naturale per loro, e se vi mettete al loro posto sono sicuro che lo vedreste anche voi" ha dichiarato Phoenix "Bambi e Bruno non sperimenteranno mai la vita in natura, non riusciranno mai ad annusare corse di salmoni o attraversare montagne, ma ciò non significa che le loro vite non possano migliorare. Potreste considerare di porre fine ai trucchi e ai viaggi e a dare a tutti gli orsi della struttura la possibilità di vivere come orsi? Se volete fare ciò che veramente è la cosa migliore per loro lasciate che vi aiuti a prendere accordi per farli trasferire in un rifugio accertato".



Lo scorso anno, in piena pandemia, Joaquin Phoenix chiese di liberare i carcerati allo stato di New York.