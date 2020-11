Joaquin Phoenix, la star di Joker protagonista del nuovo horror surrealista di Ari Aster

Dopo aver diretto due degli horror più acclamati degli ultimi anni, Hereditary - L'origine del Male e Midsommar - Il villaggio dei dannati, entrambi titoli targati A24, Ari Aster è pronto ad iniziare i lavori del suo prossimo progetto con una star di alto profilo.

Secondo quanto rivelato dal sempre affidabile Discussing Film, infatti, il premio Oscar Joaquin Phoenix è in trattative per il ruolo da protagonista in Beau is Afraid, horror surrealista che firmerà la terza regia di un lungometraggio per Aster.

Ambientato in un presente alternativo, stando alla sinossi il film seguirà "un uomo ansioso che scopre la morte di sua madre in circostanze misteriose e mentre torna verso casa scopre un allarmante fatto sul suo passato. Durante il viaggio, si imbatte in varie minacce folli e soprannaturali."

Il personaggio di Phoenix, che prossimamente vestirà i panni di Napoleone Bonaparte per Ridley Scott, è descritto come un uomo estremamente ansioso ma dall'aspetto piacevole, che ha un rapporto conflittuale con la sua prepotente madre. La loro relazione è influenzata dal fatto di non aver mai conosciuto il padre.

Al momento non ci sono dettagli né sulla produzione né sulla distribuzione, anche se visto il rapporto tra il regista e la compagnia è probabile che il progetto verrà sviluppato proprio dalla A24. Ricordiamo che Aster è anche al lavoro su una commedia horror di 4 ore di cui non sono ancora stati rivelati i dettagli, ma il sito fa sapere che lo sviluppo di Beau is Afraid avrà la priorità.