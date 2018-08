Joaquin Phoenix si prepara al ruolo del Joker: ecco le foto

Anche se le riprese non sono ancora iniziate ufficialmente, fervono i preparativi per la produzione dell'origin movie dedicato al personaggio del Joker, diretto dal regista Todd Phillips ed in arrivo nei cinema per ottobre 2019.

Anche se non è il suo look da Joker, sono apparse in rete delle nuove foto che ci mostrano l'attore Joaquin Phoenix avvistato per le strade di New York. Il suo look è decisamente differente da quello classico dell'attore: infatti è dimagrito molto di più, in linea con il personaggio cartaceo (che è sempre stato disegnato molto 'magro'). Potete visionare le foto comodamente nel link che trovate nel tweet qui sotto.

Per ora nel cast ci sono Zazie Beetz, Marc Maron, Bryan Callen, Frances Conroy e Robert De Niro. Alec Baldwin, annunciato come Thomas Wayne qualche giorno fa, ha abbandonato il progetto 24 ore dopo per impegni presi in precedenza.

Riguardo le aspettative dei fan nei confronti di questo origin movie, Phoenix aveva spiegato in un'intervista: "Non potrebbe fregarmene di meno. Non mi interessa molto quello che pensa la gente. Chi se ne importa? Il mio approccio è lo stesso per ogni film. Quello che mi interessa è ciò che pensa il regista e l'idea del personaggio".

Il film debutterà ad ottobre 2019.