Per Joaquin Phoenix la scena più importante di Joker è stata tagliata

Durante il Festival del Cinema di Palm Springs, il regista Todd Phillips è stato insignito del Creative Impact in Directing Award per il suo lavoro in Joker, e il suo protagonista Joaquin Phoenix lo ha accompagnato personalmente alla cerimonia.

Mentre il regista ha parlato di un possibile film di Batman ambientato nell'universo da lui creato, l'attore ha avuto modo di rivelare qualche dettaglio inedito sulla produzione, dichiarando che la scena più importante del film potrebbe essere una che dal film è stata tagliata.

"Mi ha sempre incoraggiato a fallire, cosa che ho fatto molto spesso sul set" ha detto Phoenix sul lavoro di Phillips. "A poche settimane dall'inizio delle riprese penso che sia diventato insopportabile per lui. Stavamo girando una scena, era tipo la quarta ripresa, e ho detto: 'Basta, non so cos'altro posso fare, queste erano tutte le idee che avevo'. E lui mi ha preso da parte e mi ha detto: 'Penso che dovresti provare un'altra volta'. Lo abbiamo fatto ancora e ancora. 'Penso che dovresti provare un'altra volta'. Alla fine abbiamo fatto questa interpretazione ed è stato davvero bello, e lui è uscito e ha detto: 'E' stata una buona interpretazione. Che cosa ci hai messo?' E io: 'Sincerità'. E lui: 'Beh, metticela più spesso!'. Ma alla fine la scena è stata tagliata dal film! Io la reputo una scena importantissima, perché mi ha aiutato a trovare la sincerità".

L'attore non ha parlato della scena in sé, quindi per il momento non ci resta che sperare che venga inclusa nell'edizione home-video del film.

Joker è interpretato da Phoenix (Arthur Fleck/Joker), Zazie Beetz (Sophie Dumond), Robert De Niro (Murray Franklin), Brett Cullen (Thomas Wayne), Frances Conroy (Penny Fleck), Marc Maron (Ted Marco), Douglas Hodge (Alfred Pennyworth), Josh Pais (Hoyt Vaughn), Bryan Tyree Henry, Bryan Callen, Shea Whigham e Glen Fleshler.

