Joaquin Phoenix ha scelto Napoleon per Il gladiatore: 'Ero nostalgico di Ridley Scott'

Dopo le dichiarazioni di Vanessa Kirby sulle riprese di Napoleon, anche il protagonista Joaquin Phoenix ha parlato dell'attesissimo kolossal di Ridley Scott, spiegando il motivo per cui ha scelto di unirsi alla produzione.

In una recente intervista con la rivista Empire, infatti, Joaquin Phoenix ha rivelato di aver provato una forte nostalgia per Il Gladiatore e del tempo passato a lavorare con Ridley Scott quando era ancora un giovane attore emergente, e la possibilità di tornare a lavorare con l'autore gli ha reso impossibile rinunciare ad un'opportunità simile: “La verità è che ho scelto Napoleon perché avevo nostalgia de Il gladiatore e del mio lavoro con Ridley. Ho avuto un'esperienza incredibile a quel tempo sul suo set, e oggi ricordo sempre con molto piacere quel periodo, quando ero ancora così giovane! È stata la prima grande produzione della mia carriera, e oggi desideravo rivivere quell'esperienza...o per lo meno qualcosa di simile."

Il gladiatore è stato il primo e unico film tra Ridley Scott e Joaquin Phoenix, almeno fino all'ancora inedito Napoleone: il kolossal, con protagonista Russell Crowe, venne premiato con l'Oscar per il miglior film, oltre a collezionare, tra le altre, anche le nomination come miglior regista per Ridley Scott e miglior attore non protagonista per Joaquin Phoenix. Ricordiamo che Ridley Scott sta sviluppando il sequel Il Gladiatore 2, che uscirà nel novembre 2024 e le cui riprese sono attualmente in pausa a causa degli scioperi di Hollywood.

Napoleon uscirà il 23 novembre in Italia. Per altri contenuti ecco il trailer ufficiale di Napoleon.