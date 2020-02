Joaquin Phoenix ha salvato un vitello il giorno dopo la vittoria agli Oscar

Secondo quanto riporta People, Joaquin Phoenix ha contribuito a salvare un vitello appena nato e sua madre da un mattatoio il giorno successivo alla vittoria del premio Oscar quale miglior attore protagonista per Joker. Una notizia in linea con l'attivismo che da sempre contraddistingue Joaquin Phoenix e con il discorso sul palco degli Oscar.

Contribuendo economicamente alla situazione, Phoenix ha fatto si che il vitello Indigo e sua madre, Liberty, venissero trasferiti a Farm Sanctuary, un'organizzazione americana per la protezione degli animali.



In un video su YouTube pubblicato da Farm Sanctuary, Phoenix s'intrattiene in una discussione con il CEO e presidente del mattatoio, Anthony Di Maria, sull'etica dei macelli, prima d'ottenere il permesso di salvare Liberty e Indigo. Due minuti di filmato nei quali Phoenix porta il vitello tra le braccia prima di lasciare il mattatoio.

Joaquin Phoenix ha interpretato il Joker nel film di Todd Phillips, Joker. Phoenix ha vinto il premio Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di Arthur Fleck, un comico fallito e calpestato dalla società che inizia una discesa nella follia e trasformandosi nel celebre criminale di Gotham City.

Nel corso della Notte degli Oscar Joaquin Phoenix ha catturato la platea con un discorso accorato sull'ambiente e sullo sfruttamento delle risorse da parte dell'uomo.

L'attore ha vinto il suo primo Academy Award per un ruolo che ha celebrato in tutto il mondo il suo incredibile talento.