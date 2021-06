Joaquin Phoenix e Rooney Mara tornano a recitare insieme: annunciato Polaris!

La coppia nella vita reale Joaquin Phoenix e Rooney Mara non è estranea alle collaborazioni nei film, e adesso è stato annunciato un nuovo progetto nel quale le due star ricopriranno i ruoli di protagonisti.

Intervenendo durante il recente Festival Internazionale del Cinema di Valencia – dove ha ricevuto il Premio Luna de Valencia - la regista Lynne Ramsay ha presentato il suo prossimo film Polaris, svelando che Phoenix e Mara reciteranno nel progetto. Riguardo a Joaquin Phoenix, la Ramsay ha notato che si tratta del "miglior attore che ho mai incontrato: tutto ciò che fa sul set ha una ragione", ha detto la Ramsay. "È molto più difficile quando ti viene in mente un'idea originale come questa, ma è impossibile non emozionarsi quando stai preparando un film con Joaquin".

In precedenza, Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno recitato anche in Her, in Maria Maddalena e Don't Worry, He Won't Get Far on Foot di Gus Van Sant. Joaquin Phoenix era stato anche il protagonista del precedente film di Lynne Ramsay, You Were Never Really Here, che in passato Everyeye aveva eletto come una delle migliori interpretazioni di Joaquin Phoenix. Ricordiamo, prima di salutarvi, che l'attore attualmente sembra incredibilmente impegnato: in attesa di notizie concrete sul chiacchierato sequel di Joker, l'attore sta lavorando con il regista Ari Aster per Disappointment Blvd. e con Ridley Scott per Kitbag, nel quale interpreterà Napoleone. Per quanto riguarda Rooney Mara, invece, attualmente sta girando Women Talking di Sarah Polley.

Quale progetto attendete di più? Ditecelo nei commenti!