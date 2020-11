Joaquin Phoenix e Rooney Mara parlano per la prima volta del figlio River

A più di un mese dalla nascita del loro primo figlio, chiamato River in onore del fratello dell'attore, Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno parlato per la prima volta pubblicamente del fatto di essere appena diventati genitori e hanno anche colto l'occasione per rilanciare le campagne sociali di cui sono ambasciatori.

La nascita di River è avvenuta alla fine dello scorso settembre, ma la coppia ne ha parlato pubblicamente solo di recente, in una lettera pubblicata da People. Proprio mentre parlavano del fatto di diventare genitori, la coppia ne ha approfittato per ridestare l'attenzione su tutti quei figli dei migranti che negli Stati Uniti sono stati separati dalle loro famiglie e di come più di 500 di loro aspetta ancora una riconciliazione difficoltosa.

"Da neo genitori, è sconcertante immaginare cosa si debba provare a vedere i propri figli essere portati via da te anche solo per un giorno, o essere lasciato solo per anni. Da americani è nostra responsabilità continuare a porre attenzione a tutte quelle famiglie e ottenere risposte sul perché non sono ancora state localizzate e riunite. Come ci sentiremmo nello spiegare a nostro figlio, quando ci chiederà di questo periodo, come abbiamo trattato con paura e lasciato indifesi dei bambini, alcuni dei quali potrebbero non rivedere più i loro genitori?

"Per il bene della nostra nazione, spero saremo in grado di dirgli che l'America ha rigettato inequivocabilmente questa crudeltà e chiesto ai nostri rappresentanti politici di fare tutto ciò che era in loro potere per trovare quei genitori scomparsi".

Per la lettera integrale vi rimandiamo sulle pagine di People.

Joaquin Phoenix potrebbe tornare come Joker in altri due sequel; intanto, lo rivedremo in C'mon C'mon, il nuovo film di Mike Mills in uscita nel 2021.