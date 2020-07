Joaquin Phoenix e Rooney Mara di nuovo insieme: ecco il prossimo progetto della coppia

A poche settimane dalla notizia sulla dolce attesa per Rooney Mara e Joaquin Phoenix, la coppia ha annunciato il prossimo progetto cinematografico al quale lavorerà insieme.

Le due star infatti collaboreranno con il regista di Cowspiracy Keegan Kuhn e il regista vincitore del premio BAFTA Alex Lockwood per la produzione di The End of Medicine, un nuovo documentario sulle malattie zoonotiche che minacciano la salute e la vita dell'intera popolazione umana.

Il documentario ha iniziato la produzione nell'ottobre 2019, mesi prima che il Covid-19 si diffondesse in tutto il mondo, e includerà interviste con alcuni dei più importanti scienziati del mondo, le cui ricerche e testimonianze avvertono che l'emergenza sanitaria pubblica che stiamo affrontando è inevitabile ed è tutt'altro che finita.

"Speriamo che The End of Medicine possa servire come un appello all'azione e aprire gli occhi per cambiare le nostre abitudini", affermano Mara e Phoenix in una dichiarazione congiunta. “La scienza è irrefutabile. La moderna agricoltura animale continuerà a farci ammalare se non cambiamo radicalmente i nostri modelli di consumo".

"Collettivamente, stiamo diventando sempre più consapevoli della minaccia rappresentata dalle malattie zoonotiche, ma i nostri governi e i media tradizionali si concentrano principalmente sulla lotta successiva piuttosto che sulla prevenzione", ha affermato Lockwood. “Con questo film, speriamo di far luce sulla misura in cui l'agricoltura animale e la distruzione ambientale contribuiscono a queste minacce emergenti."

L'opera dovrebbe uscire entro la fine del 2020. Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un'esegesi sul tema della mimesi in Joker.