Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono genitori: è nato il figlio delle star, si chiama River

Nella notte è stato comunicato che Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme e il nome scelto dalla coppia è un omaggio al compianto fratello dell'attore Premio Oscar per Joker: River Phoenix. Al momento non c'è stato alcun commento da parte della coppia, finora sempre piuttosto riservata.

A confermare la notizia dell'arrivo del primo figlio della coppia è stato il regista russo Victor Kossakovsky, il quale lo ha reso noto durante il Zurich Film Festival, alla conferenza stampa del documentario Gunda, in cui Phoenix è presente come produttore esecutivo. Kossakovsky ha spiegato la sua assenza proprio annunciando la nascita del bambino: "Ha appena avuto un figlio, un bellissimo bambino di nome River, quindi al momento non può essere qui a promuovere il documentario".

Il nome del bambino è quindi un omaggio al compianto River Phoenix, fratello di Joaquin, scomparso nel 1993 a soli 23 anni e fino a quel momento astro nascente del cinema hollywoodiano; ragazzo prodigio, dopo l'esordio in Explorers di Joe Dante, fu tra i protagonisti di Stand By Me - Ricordo di un'estate tratto dal racconto di Stephen King, per poi impersonare un giovane Indiana Jones in Indiana Jones e l'ultima crociata. Nel 1991 vinse la Coppa Volpi a Venezia per l'eccezionale performance in Belli e dannati.

Joaquin aveva già omaggiato il fratello scomparso durante la Notte degli Oscar in occasione del premio come miglior attore per Joker; fu proprio lui a chiamare i soccorsi nella notte del 31 ottobre 1993 quando sul marciapiede davanti al Viper Room - locale gestito da Johnny Depp e altre personalità dello spettacolo - l'attore collassò in seguito a un cocktail fatale di cocaina, marijuana e altre sostanze.

Joaquin Phoenix potrebbe tornare come Joker in altri due sequel; intanto, lo rivedremo in C'mon C'mon, il nuovo film di Mike Mills in uscita nel 2021.