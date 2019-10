Joaquin Phoenix e Robert De Niro hanno avuto degli scontri durante le prove di Joker

In una recente intervista ai microfoni di Vanity Fair nel mentre della promozione del suo attesissimo e premiato Joker, il regista e sceneggiatore Todd Phillips ha avuto modo di rivelare degli screzi e degli scontri tra Joaquin Phoenix e Robert De Niro durante il processo di prove del film, legato a metodologie differenti.

Il regista ha infatti rivelato che Phoenix e De Niro non erano d'accordo sulle prove della sceneggiatura, con il primo che voleva lavorare più di improvvisazione, sul set, e con il secondo che invece insisteva per nel leggere il copione della sceneggiatura con il cast e la troupe. Phoenix ha detto a Vanity Fair: "Ho sempre pensato che la recitazione debba essere come un documentario. Si dovrebbe semplicemente provare ciò che si sente, quello che si pensa il personaggio stia vivendo in quell'esatto momento".



Partendo da qui, Phillips ha rivelato: "Ricordo che mi chiamò Bob e i disse 'dì a Joaquin che è un attore e che deve essere lì, vorrei sentire l'intero film, tutti insieme in una stanza, a leggerlo e provarlo'. Mi sono trovato in difficoltà, perché Joaquin è un attore che pensa che non ci sia alcuna utilità in una lettura di gruppo, mentre Robert lo vuole a tutti i costi'. Alla fine lo abbiamo fatto, ma Joaquin ha continuamente borbottato e alla fine si è messo a fumare in un angolo. A un certo punto Bob chiese di parlare faccia a faccia con lui nel suo ufficio, ma Phoenix si è rifiutato perché si è sentito male dopo quel read-through, non gli piaceva".



Alla fine si sono riconciliati con De Niro che ha dato un bacio sulla guancia a Phoenix. Joker uscirà nelle sale domani, 3 ottobre.