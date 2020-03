Joaquin Phoenix protagonista di una campagna promozionale vegana

Il premio Oscar Joaquin Phoenix - vegano ormai da diversi anni - ha prestato il proprio volto alla campagna promozionale vegana comparendo su un nuovo cartellone pubblicitario. Phoenix è noto per il suo attivismo, anche in favore dei diritti degli animali, e spesso ha sfruttato i discorsi di premiazione per dare voce alle cause in cui crede.

Un nuovo cartellone pubblicitario di L.A. Animal Save and Animal Alliance mostra Joaquin Phoenix che raggiunge un maiale fuori da un impianto di lavorazione della carne. Il cartellone è su Sunset Boulevard a Los Angeles, intenzionalmente posizionato vicino al macello Farmer John, al fine di potenziare la causa vegana.

La notizia certamente non sorprenderà chi segue da tempo Joaquin Phoenix e il suo impegno per le cause ambientaliste e umanitarie nonché per uno stile di vita più salubre.



Joaquin Phoenix ha vinto recentemente il premio Oscar al miglior attore protagonista grazie alla sua performance nel film Joker di Todd Phillips, nel quale recita nelle vesti del comico fallito Arthur Fleck, destinato ad un declino che lo porterà ad assumere i panni del folle criminale clownesco Joker. Nel cast del film anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen.

Il film è stato presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone d'Oro.

A causa della cattiva pubblicità Warner voleva distribuire Joker online. Il film si è rivelato un grande successo al botteghino e Brett Cullen sostiene che Joker avrebbe meritato più Oscar. Di recente Todd Phillips ha pubblicato un'immagine del Joker che indossa una mascherina, riferimento esplicito all'emergenza Coronavirus.