Joaquin Phoenix sarà premiato a Toronto con l'Actor Award

Joaquin Phoenix, protagonista dell'atteso Joker, riceverà uno dei due primi Tribute Actor Awards al prossimo Toronto International Film Festiva. L'altro riconoscimento andrà a Meryl Streep. Il premio sarà consegnato il prossimo 9 settembre, in occasione del TIFF Tribute Gala.

"Dando sfoggio di talento istintivo e al contempo di consumata abilità tecnica, Joaquin Phoenix si dimostra attore completo, e uno dei migliori del cinema contemporaneo", ha affermato Cameron Bailey, direttore artistico del Toronto International Film Festival. "Nel corso di tre decenni, ha portato una verità penetrante in ogni ruolo innovativo."

Joaquin Phoenix sarà al TIFF con Joker, lo stand-alone del franchise Batman, in cui interpreta il protagonista. Cameron Bailey ha definito il film straordinario e ambizioso. Tra gli altri riconoscimenti che saranno assegnati al Festival ci sono quelli per Taika Waititi (che si aggiudica il TIFF Ebert Director Award) e Participant Media (il TIFF Impact Award), mentre la vincitrice del Mary Pickford Award, che onora un talento femminile emergente nel settore, sarà nominata in un secondo momento.

Prima di Toronto, Joker sarà presentato anche al Festival di Venezia. Tra i lavori più significativi della carriera di Joaquin Phoenix vanno menzionati almeno The Master di Paul Thomas Aderson, Il Gladiatore di Ridley Scott, Her di Spike Jones e Walk the line - Quando l'amore brucia l'anima di James Mangold.