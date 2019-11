Joaquin Phoenix sarà premiato per Joker al Festival di Palm Springs

Joaquin Phoenix, reduce dalla memorabile interpretazione in Joker di Todd Phillips, riceverà il Chairman's Award in occasione del Palm Springs International Film Festival (PSIFF), in programma dal 2 al 13 gennaio. Riceverà il premio proprio dalle mani del regista che lo ha diretto nel ruolo di Arthur Fleck.

L'evento è in programma il prossimo 2 gennaio. "Joaquin Phoenix incanta il pubblico in Joker con una performance che suscita empatia e ricorda alla società che possiamo essere migliori" ha dichiarato in una nota Harold Matzner, presidente del Festival. "Per la sua interpretazione, un altro capitolo nel suo arsenale di personaggi memorabili, siamo onorati di consegnare a Joaquin Phoenix il Chairman's Award di quest'anno."

Tra i precedenti vincitori del premio ci sono attori del calibro di Regina King, Amy Adams, Jessica Chastain, George Clooney, Richard Gere, Tom Hanks, Nicole Kidman e Reese Witherspoon. Come è stato annunciato in precedenza, inoltre, Renée Zellweger riceverà quest'anno il Desert Palm Achievement Award al festival.

Joaquin Phoenix è stato nominato agli Oscar per tre volte, per Il Gladiatore, Walk The Line in cui interpretava Johnny Cash, e per The Master di Paul Thomas Anderson. Nel 2017 ha ricevuto la Palma d'Oro come miglior attore al Festival di Cannes per A beautiful day - You were never really here.

Parlando del "suo" Joker, Joaquin Phoenix ha recentemente smontato una teoria dei fan, e discusso sulla possibilità che il film possa ispirare stragi e atti di violenza.