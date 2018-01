Joaquin Phoenix al posto di Ben Affleck come Batman? A Gary Oldman sembra un'ottima idea!

, l'interprete delnella trilogia di Nolan sul, ha detto che, qualoradecidesse di lasciare il DCEU, vedrebbe bene nel ruolo di Batman, Joaquin Phoenix

Ben Affleck è entrato a far parte della famiglia cinematografica DC dopo Christian Bale, che interpretò la trilogia di Christopher Nolan; la prima volta lo vedemmo nei panni del protettore di Gotham in Batman V Superman: Dawn of Justice del 2016, film diretto da Zack Snyder e, successivamente (brevemente), in Suicide Squad di David Ayer, prima di tornare per Justice League, a novembre 2017.

Gary Oldman, che di Batman ne sa qualcosina, ha parlato recentemente con TooFab ai "7th Australian Academy of Cinema and Television Arts International Awards," e ha detto che vedrebbe perfettamente Joaquin Phoenix come Batman, qualora Affleck decidesse, come più volte vociferato, di appendere il mantello dell'eroe al chiodo.

Vedremo come la situazione si evolverà nei prossimi mesi; tuttavia siamo molto curiosi di sapere come la pensate: credete che Phoenix potrebbe essere un buon Batman? Lo vedreste nel ruolo? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto.

In Justice League, "sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."