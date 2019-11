Joaquin Phoenix sulla possibilità che Joker ispiri sparatorie di massa

Un enorme successo al botteghino per Joker, diventato in breve tempo il cinecomic più redditizio di tutti i tempi. Un film che non ha mancato di attirare su di sé diverse polemiche, a cominciare dalla controversia sulla violenza e le sparatorie. Joaquin Phoenix ha risposto ad alcune domande in merito con il Los Angeles Times.

Uno degli argomenti emersi nell'intervista è l'idea che qualcuno possa sentirsi incoraggiato dal film a commettere atti di violenza su persone innocenti.

"Era una posizione imbarazzante in cui trovarsi, perché pensavo 'Beh, non posso affrontarlo perché questa cosa fa parte potenzialmente del problema' ed è esattamente quello che non si dovrebbe fare. Quindi all'improvviso mi è sembrato di essere evasivo e di cercare di evitare quest'argomento perché mi metteva a disagio. Ma davvero pensavo 'Questa è la cosa che entusiasmerebbe questo tipo di personalità'".



Sull'argomento era intervenuto anche Todd Phillips, mettendo in mezzo anche l'aspetto politico:"Penso che la cosa eccezionale in questo discorso sul film è la facilità con cui l'estrema sinistra possa sembrare l'estrema destra, quando va bene per la loro agenda; è stato davvero sorprendente per me".

Phillips aveva rimarcato che il film è stato creato senza voler offendere nessuno:"Non è mai stato un 'Vogliamo glorificare questo comportamento'. Per noi è sempre stato un 'facciamo un vero film con un budget reale e lo chiamiamo Joker".

Nel frattempo è trapelato che un'inquietante scena è stata tagliata per conservare il rated-R. Joker è ormai vicino alla soglia del miliardo di dollari.