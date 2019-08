Joaquin Phoenix ha perso oltre venti chili per prepararsi al ruolo di Joker

L'ora di Joker si sta avvicinando: il film, che verrà mostrato in anteprima al Festival di Venezia domenica 31 agosto, è sbarcato online anche con il trailer finale e con ben tre nuovi poster.

Come se non bastasse, il regista e sceneggiatore Todd Phillips ha iniziato il giro promozionale con interviste e dichiarazioni: una delle più interessanti riguarda la performance di Joaquin Phoenix che, stando alle parole che il regista ha condiviso con il Los Angeles Times, avrebbe perso oltre venti chili per prepararsi al ruolo.

Anche Phoenix ha preso parte all'intervista:

"Ci sono alcune aree del personaggio che francamente non sono ancora chiare per me, e questa cosa mi piace. C'è qualcosa di divertente nel non dover rispondere a molte di queste domande. E' un film che richiede una certa quantità di partecipazione da parte del pubblico, è molto diverso".

Come ampiamente specificato, Joker sarà uno standalone originale slegato dal resto dell'Universo Cinematografico DC, con la storia che non sarà ispirata a nessuna iterazione vista nei fumetti ma prenderà spunto da Re Per Una Notte di Martin Scorsese. Al fianco di Phoenix troveremo infatti Robert De Niro, e poi ancora Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Bill Camp, Shea Whigham, Marc Maron, Douglas Hodge, Josh Pais, e Leigh Gill.

Il film arriverà nelle sale italiane dal prossimo 3 ottobre.