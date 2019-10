Joaquin Phoenix aveva pensato ad una scena post-credit per Joker

Il dibattito sul poter considerare o meno Joker un cinecomic a pieno titolo durerà probabilmente ancora per un bel po': ciò che è certo è che il film di Todd Philips si differenzia parecchio dai prodotti che seguono la scia del Marvel Cinematic Universe, per i toni utilizzati e per la mancanza di alcuni elementi ormai canonici del genere.

Uno di questi è ad esempio l'ormai rituale scena post-credit, abitudine che ogni fan Marvel che si rispetti si aspetta di veder rispettata dopo la fine del film. Sin dal primo momento è stato chiaro che Joker avrebbe preso le distanze da simili usi e costumi… Se non che, stando a quanto raccontato dal regista Todd Philips, l'idea di inserire qualcosina dopo la fine dei titoli di coda sia stata vagliata dallo stesso Joaquin Phoenix.

"L'idea di inserire una scena post-credit sarebbe risultata sbagliata e, a parer mio, un po' troppo leggera… Non era il tipo di cosa che avremmo fatto. Ma Joaquin disse che sarebbe stato divertente inserire dei blooper durante lo scorrere dei nomi, come si faceva ai vecchi tempi" ha raccontato il regista di Joker.

Scena post-credit o no, comunque, il successo del film è ormai un dato di fatto: Joker ha già superato i 100 milioni di dollari d'incasso, chiudendo il miglior lunedì di sempre ad ottobre. In ottica Oscar, intanto, i votanti dell'Academy cominciano ad esprimere i loro pareri sulla discussa opera di Philips.