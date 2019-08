Joaquin Phoenix non teme il confronto con gli altri Joker: 'Preparatevi'

Oggi al Festival di Venezia è il giorno del Joker, e nell'attesa di sapere le prime reazioni della stampa sul film di Todd Phillips il nuovo interprete del villain Joaquin Phoenix ha parlato del confronto con gli attori che hanno già vestito i panni del personaggio.

Dopo essere stato interpretato da Jack Nicholson nel Batman di Tim Burton, Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan e infine Jared Leto nel più recente Suicide Squad, il Clown Principe del Crimine si prepara a tornare sul grande schermo questa volta in veste da protagonista con il volto di Phoenix.

Parlando con il Los Angeles Times in vista dell'anteprima mondiale che si sta tenendo proprio in queste ore al Lido, l'attore però non si è detto affatto preoccupato del confronto con i grandi interpreti che prima di lui hanno dato vita al celebre villain di Batman.

"Tutto quello che posso fare è approcciare il personaggio a modo mio" ha spiegato Phoenix durante l'intervista. "Ho provato semplicemente a fare qualcosa che risultasse onesto e unico. Però voi volete parlarne, quindi preparatevi."

Se le previsioni del direttore della Mostra Alberto Barbera si riveleranno fondate e Joker sarà quindi uno dei protagonisti dei prossimi premi Oscar, Phoenix avrà la possibilità di vincere il suo primo e in generale meritato Academy Award.



Per altre informazioni vi rimandiamo al programma di Venezia 76.