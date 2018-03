Joaquin Phoenix non rimpiange affatto di aver rifiutato ben due ruoli nell'MCU!

non ha rimpianti per non aver interpretato ruoli "succosi" nel Marvel Cinematic Universe aka MCU. Anni fa chi faceva cinecomic a Hollywood era visto come qualcuno con necessità di lavorare, adesso è uno step quasi inevitabile per l riconoscimento a livello globale.

Phoenix - considerato uno di migliori attori della sua generazione - generalmente evita i film ad alto budget, preferendo lavorare a film indipendenti. Il Marvel Cinematic Universe ha cercato di scritturarlo un paio di volte in passato; Phoenix era - presumibilmente - la prima scelta per sostituire Ed Norton nei panni di Hulk in The Avengers, e, in seguito, gli fu offerto il ruolo principale in Doctor Strange. L'attore ha effettivamente pensato ad accettare il ruolo in quest'ultimo cinecomic, ma non gli andava affatto a genio l'idea di impegnarsi in sequel e crossover multipli, quindi il ruolo è andato a Benedict Cumberbatch.

Phoenix ha parlato brevemente dell'MCU in un'intervista con Little White Lies - e, mentre afferma di apprezzare alcuni dei film dell'universo cinefumettistico, non sembra dispiaciuto di come sono andate le cose:

"Penso che facciano dei film fantastici e divertenti. Non c'è niente di sbagliato ... Non sono un fottuto cinefilo. Non sono uno snob e mi vanno benissimo ... Mi piacciono quei film a volte, e penso che mantengano la fottuta industria, quindi mi va bene. Penso che quello che mi è stato proposto sia ... Sto cercando di capire come dirlo nel modo più diplomatico possibile, ok ... Penso che, alla fine, siamo tutti contenti di come sono andate le cose. Tutte le parti sono rimaste soddisfatte."

Fare un film sui fumetti o un franchising è considerato oggi una mossa saggia; garantisce infatti ad un attore, un contratto semi-regolare che paga bene, e gli/le permette anche di lavorare ad altri progetti durante le pause. Phoenix, d'altra parte, sceglie da sempre attentamente i suoi progetti, e se una sceneggiatura non lo cattura, preferisce non farlo nonostante il compenso.