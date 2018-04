Joaquin Phoenix non è intimidito dal possibile paragone con il Joker di Heath Ledger

Non è stata ancora confermata la voce che vorrebbe Joaquin Phoenix interpretare il Joker nel film diretto da Todd Phillips, The Joker, ma l'attore ha dichiarato di non sentirsi preoccupato nel caso dovesse raccogliere l'eredità, tra gli altri, di Heath Ledger, che interpretò la nemesi di Batman ne Il cavaliere oscuro, vincendo un Oscar postumo.

Piaccia o no, la Warner Bros. sembra stia progetto un film stand alone che ruota attorno al pagliaccio criminale di Gotham City, ambientato molto probabilmente negli anni '80 e incentrato sull'ascesa del Joker a leader della criminalità cittadina. Poco si sa di quello che dovremo aspettarci ma si pensa che Joaquin Phoenix possa essere l'interprete perfetto per il ruolo.

Nel corso di una recente intervista, l'attore non ha confermato né negato il suo coinvolgimento nel film sul Joker, ma quando gli è stato chiesto se si sente intimidito da ciò che Christopher Nolan e Heath Ledger hanno fatto con il personaggio, la reazione è stata tutt'altro che infastidita, dando l'impressione che Phoenix sia pronto per il ruolo.

"Trovo interessante come i personaggi dei fumetti funzionino diversamente da quelli letterari. Nei fumetti buoni e cattivi subiscono delle svolte e dei cambiamenti perché diversi autori si succedono continuamente, dando delle interpretazioni diverse al personaggio. C'è spazio per cambiare e il mio Joker sarebbe completamente diverso da quello di Heath Ledger. Credo sia come una pièce, e senti dire 'avresti dovuto vedere questo attore in questa performance', ma poi lo fa un altro attore ed è qualcosa di completamente diverso. I fumetti danno lo spazio per vedere attori diversi interpretare lo stesso ruolo con modalità differenti. Fa parte del materiale e credo che sia una cosa positiva".

Non si può negare che sulla carta Joaquin Phoenix potrebbe regalare un Joker indimenticabile ma l'esperienza tormentata (all'interno di un progetto altrettanto discusso, bisogna dirlo), di un premio Oscar come Jared Leto dimostra come il processo possa in ogni caso trovare ostacoli di vario genere.