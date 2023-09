Joaquin Phoenix, lacrime di sangue per l'abbattimento dei maiali Cuori Liberi in Italia

Joaquin Phoenix è da sempre attento a monitorare e denunciare qualsiasi forma di violenza nei confronti degli animali. Vegano convinto e antispecista, l’attore ha messo in risalto sulla sua pagina Instagram, quello che è successo in provincia di Pavia, dove dieci maiali del rifugio Cuori Liberi sono stati abbattuti dalle autorità.

Mentre sappiamo che il prossimo film con protagonista Joaquin Phoenix racconterà una storia d’amore gay ambientata negli anni’30 del secolo scorso, l’interprete di Joker si è fatto sentire sui suoi social per denunciare quanto avvenuto nella città italiana prendendo le parti degli animali uccisi e schierandosi al fianco degli attivisti che hanno protestato inutilmente, cercando di evitarne l’abbattimento.

La vicenda ha visto protagonisti loro malgrado un gruppo di dieci maiali in seguito alla scoperta di un focolaio di peste suina, malattia comunque non trasmissibile all’uomo.

La pietra dello scandalo risiederebbe nel fatto che a quanto si evince dalle parole di chi lavora nel rifugio gli animali sarebbero stati curati e pare stessero bene e stessero ricominciando una nuova vita dopo essere stati prelevati da allevamenti in cui erano stati maltrattati.

Gli animali, inoltre, non erano destinati, visto il contesto, al consumo umano.

Phoenix ha voluto dedicare un pensiero ai maiali sul social di Meta postando una foto in cui viene ritratto con una lacrima di sangue sotto il suo occhio destro: “Quello che è successo oggi a Progetto Cuori Liberi è vergognoso e terrificante. Tutti i maiali del santuario italiano sono stati uccisi dallo stato e dalle autorità e i veterinari che dovrebbero salvare vite li hanno portati via senza compassione. È un giorno di lutto e tristezza e questo atto disumano non deve rimanere in silenzio. Per favore condividete. Dozzine di furgoni della polizia per animali innocenti che avevano case e famiglie e che erano curati e amati. Il mio pieno sostegno a tutti coloro che hanno difeso la vita e la libertà per due settimane. Siamo tutti con voi! #Westandwithcuoriliberi”.

L’associazione ha condiviso dei video in cui hanno mostrato come gli animali non fossero morenti, smentendo le affermazioni delle autorità a proposito del fatto che sarebbero stati uccisi per pietà.

Un atto di vicinanza semplice ma che racconta molto dell'attenzione dell'attore per certi tipi di temi a cui si sente estremamente vicino