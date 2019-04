Joaquin Phoenix è il Joker nel primo teaser trailer italiano del film

Dimenticatevi di tutti i Joker precedenti, sia televisivi che cinematografici. Il Joker di Joaquin Phoenix è qualcosa di totalmente differente dagli altri, uno studio del personaggio completamente inedito sul grande schermo.

Anticipato nella giornata di ieri da uno splendido poster, come promesso la Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete il primo atteso teaser trailer ufficiale di Joker, nuovo adattamento cinematografico dello storico villain di Batman qui con il volto dell'attore Joaquin Phoenix. Noi vi mostriamo il trailer, sia in versione italiana che originale, comodamente all'interno di questa notizia.

Il teaser, mostrato in anteprima al WonderCon, ci presenta, su grandi linee, quello che andremo a vedere al cinema quest'ottobre. Stiamo parlando di una Gotham City anni '70, con un personaggio - Arthur Fleck (Phoenix) - ignorato dalla società in cui vive e che, rassicura la Warner, "non è soltanto uno studio crudo del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito."

Todd Phillips, il regista di questo film, propone una versione inedita del personaggio al cinema che tenta di esplorare l'iconico villain in maniera totalmente nuova ed accattivante per il pubblico. Infatti, il "cinecomic" non sarà ambientato nell'Universo Cinematografico DC ma sarà una storia a sé stante e non ispirata totalmente a nessun fumetto. Noi la vedremo al cinema il prossimo ottobre.