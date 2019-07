Joaquin Phoenix è il Joker nelle splendide cover esclusive di Empire

Potrebbe arrivare al Festival di Venezia il Joker diretto da Todd Phillips e che vedrà impegnato Joaquin Phoenix nei panni del protagonista e, nell'attesa di capire se effettivamente sarà cosi, vi mostriamo due cover esclusive di Empire.

Il popolare Empire ha diramato in rete ben due cover esclusive dedicate al cinefumetto targato DC Comics in uscita ad ottobre e, in entrambe, il protagonista è, chiaramente, il Joker interpretato da Joaquin Phoenix. In questo film - che, ricordiamo, sarà completamente slegato dal resto dell'Universo Cinematografico DC - e che, secondo i report, dovrebbe ottenere il rating R, il Joker è Arthur Fleck, un aspirante comico fallito che passa il tempo a prendersi cura della madre. E' da lui che inizierà una vera e propria rivolta a Gotham City che porterà ad omicidi e crimini.

Robert De Niro affianca Phoenix nell'opera ma il cast è composto da attori del calibro di Zazie Beetz, Frances Conron, Brett Cullen e Marc Maron.

La pellicola uscirà nei cinema di tutto il mondo quest'ottobre.