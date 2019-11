Joaquin Phoenix: 'Joker è un film sul potere della gentilezza'

Sul messaggio che Todd Philips ha voluto trasmettere con il suo Joker si è detto di tutto, il più delle volte con toni abbastanza allarmisti: film violento, film che avrebbe ispirato pericolosissimi atti di emulazione, film contro i potenti. Il protagonista Joaquin Phoenix, però, è arrivato ad un'altra conclusione.

L'attore si è infatti detto particolarmente contento del modo in cui il film e il suo protagonista siano arrivati a certe persone, in particolare coloro che hanno avuto in maniera diretta o meno esperienze con problematiche di tipo mentale.

"Non è stato tanto il box office, quanto il messaggio recepito ad essere soddisfacente. Ho ricevuto e-mail di gente che mi ha raccontato di riuscire adesso a guardare con occhi diversi la sorella affetta da schizofrenia. In fin dei conti questo è un film sul potere della gentilezza e sulla mancanza di empatia nel mondo, e gli spettatori sembrano averlo recepito. Un film che, per come l'avevano messa, avrebbe dovuto inspirare omicidi di massa ha invece soltanto spinto un po' di persone a ballare su una scalinata. Penso che ciò dica molto più di tante altre cose sui tempi in cui viviamo" ha spiegato Phoenix.

L'interprete di Arthur Fleck ha ricevuto i complimenti anche di un suo collega che di Joker ne sa qualcosa: si tratta di Cameron Monaghan, volto della nemesi di Batman nella serie Gotham. Pare, inoltre, che addirittura il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia apprezzato il film di Todd Philips.