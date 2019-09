Joaquin Phoenix su Joker: 'È stata una delle esperienze più belle della mia carriera'

Dopo aver contribuito alla vittoria del Leone d'Oro al Festival di Venezia per Joker, l'attore Joaquin Phoenix è volato al Toronto Film Festival dove ovviamente ha risposto ad alcune domande sull'atteso film della Warner Bros..

Durante un Q&A, l'attore ha parlato di come abbia fatto ad avvicinarsi al ruolo di Joker:

"Voglio dirlo onestamente, all'inizio non è stato un processo facile. Non sapevo come fare. Ma poi mi sono reso conto che c'era qualcosa che mi stava attirando verso quel personaggio. Si stava evolvendo durante la sua lavorazione. Ha iniziato a diventare qualcosa di più rispetto a quanto mi aspettassi. È stata una delle più grandi esperienze della mia carriera.”

L'interpretazione di Phoenix del Joker arriva mentre la Warner Bros. sta cercando di rinnovare l'universo DC Films, rivoluzione iniziata dopo i risultati deludenti di Justice League nel 2017. Il regista Todd Phillips ha detto di aver presentato il suo film ai dirigenti della Warner come una origin story ispirata ai film degli anni '70 e '80 con cui è cresciuto, come Toro Scatenato e Quinto Potere.

Per altri approfondimenti, guardate la nostra videorecensione per Joker.

Vi ricordiamo che il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 3 ottobre. Nel cast anche Zazie Beetz e Robert De Niro.