Joaquin Phoenix prima di Joker: doveva essere Batman nel film di Darren Aronofsky

Joaquin Phoenix ha vinto il suo primo Oscar grazie all'iconica performance nei panni del Joker, ma diversi anni fa l'attore è arrivato molto vicino ad interpretare la sua "nemesi" in un altro progetto DC, ovvero il film di Batman affidato a Darren Aronofsky poi accantonato per lasciare spazio al Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

"Lo studio voleva Freddie Prinze Jr e io volevo Joaquin Phoenix" ha spiegato infatti il regista di Mother in una recente intervista con Empire. "Ricordo di aver pensato, 'Stiamo facendo due film differenti.' È una storia vera. Erano tempi d'ora. Il Batman che ho scritto era sicuramente diverso da quello che poi hanno realizzato."

Aronofsky ha poi ricordato con nostalgia il primo incontro con Frank Miller, essendo il progetto fortemente ispirato a Batman: Year One: "È stato fantastico perché sono un grande fan delle sue graphic novel, perciò sono stato entusiasta di incontrarlo. L'ultimo Batman uscito era Batman & Robin, quello famoso per avere i capezzoli sul costume, dunque stavo provando a rinventare il personaggio."

Voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere un film sul Cavaliere Oscuro diretto da Aronofsky? Fateci sapere la vostra nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che le riprese The Batman, la pellicola di Matt Reeves in arrivo al cinema nel 2021, sono momentaneamente bloccate a causa dell'emergenza sanitaria.