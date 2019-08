Joaquin Phoenix è il Joker in alcune nuove foto di Total Film

Con l'arrivo di Joker al Festival di Venezia (e il tanto rumoreggiato nuovo trailer), Total Film ha dedicato all'attesissimo film la sua nuova copertina, che noi vi mostriamo in calce alla notizia.

Oltre alla cover, naturalmente, il magazine ha offerto al pubblico e i fan anche delle foto ufficiali esclusive ed inedite che ci mostrano Joaquin Phoenix nei panni del Joker di questa pellicola, Arthur Fleck, che in questi scatti è visibile sia con che senza il suo iconico make-up. In un'altra foto, invece, il personaggio di Sophie, che avrà il volto di Zazie Beetz (Deadpool 2).

Todd Phillips, regista della pellicola, ha spiegato che il film indaga i possibili motivi di una rivoluzione. Joker, sebbene sia trattato dal fumetto della DC Comics e, soprattutto, sull'iconico villain di Batman, non avrà molto a che fare con la controparte cartacea e sarà più una sorta di "film d'autore" che reinventa il personaggio per il grande schermo.

Difatti il film non avrà alcun collegamento con l'Universo Cinematografico della DC e sarà un vero e proprio stand-alone. Nel cast troviamo anche Robert De Niro, che era nel cast di Re per Una Notte, una delle pellicole che Phillips ha preso come ispirazione.

Joker debutterà nei cinema di tutto il mondo ad ottobre, distribuito dalla Warner Bros. Pictures.