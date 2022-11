Joaquin Phoenix, James Gray difende la star di Joker: 'Sul set è un tipo difficile? Bene!'

Joaquin Phoenix è considerato uno dei migliori attori della sua generazione, ma negli anni ha anche accumulato la fama di essere una 'persona difficile', specialmente sul set: nel corso di una recente intervista promozionale, però, il regista James Gray ha preso le sue difese.

L'autore di Ad Astra e Civiltà Perduta, che ha diretto Joaquin Phoenix in ben quattro film consecutivi (The Yards, I Padroni della Notte, Two Lovers e C'era una volta a New York) ha dichiarato: “Perché Joaquin Phoenix è considerato un tipo 'difficile'? Non è un tipo difficile. Lui è un grande, punto. È 'difficile' nel migliore dei modi. Vuoi che un attore sia difficile. Essere un attore difficile per me è quando non ti presenti in orario sul set. Oppure quando non ricordi le battute. Oppure interferisci troppo con il processo creativo. Un attore difficile non è l'attore che mi fa tante domande sul personaggio per approfondirlo. Quello non è difficile, è professionale!”

Secondo James Gray, la fama che circonda Joaquin Phoenix nasce dal fatto che i registi più giovani non si avvicinano agli attori come dovrebbero durante il processo creativo. “Non credo che la maggior parte dei registi oggi venga da una tradizione in cui l'attore è tutto. Loro sono sullo schermo, e la loro onestà emotiva è fondamentale. Con Joaquin, l'etichetta di 'difficile' arriva perché si apre molto sulla sua vulnerabilità e sul suo bisogno di sentirsi al sicuro in uno spazio pubblico. Sai, alcune persone alzano gli occhi al cielo di fronte a queste cose. Ma gli attori devono essere protetti e amati”.

James Gray tornerà presto col nuovo film Armageddon Time, presentato alla Festa del Cinema di Roma; nel frattempo, Joaquin Phoenix sarà visto nel nuovo film di Ari Aster, Disappointment Blvd., e ovviamente nell'attesissimo Joker: Folie à Deux, con Lady Gaga nei panni di una nuova Harley Quinn.