Joaquin Phoenix in lizza per interpretare il Joker nel film stand-alone

Come saprete, lasta sviluppando una pellicola totalmente stand-alone dedicata al personaggio del Joker , ed orasvela chi potrebbe dare il volto al criminale dei fumetti dellain questo nuovo film.

The Wrap svela che Joaquin Phoenix sarebbe la prima scelta per interpretare il personaggio sul grande schermo in questo nuovo film. Phoenix avrebbe incontrato più di una volta il regista Todd Phillips, ma a quanto afferma il sito le trattative non sarebbero ancora iniziate ufficialmente. Nonostante questo, le possibilità che Phoenix finisca effettivamente per dare vita al Joker sono altissime.

The Wrap afferma, inoltre, che l'altra scelta di Todd Phillips per il ruolo era Leonardo DiCaprio, come rumoreggiato qualche mese fa, ma nonostante il regista abbia cercato di convincerlo ad accettare la parte, DiCaprio sembra abbia deciso di non interpretare al cinema il Joker.

Todd Phillips (Una notte da leoni) produrrà il film, oltre a dirigerlo; Phillips si sta occupando anche della sceneggiatura, che firmerà insieme a Scott Silver (8 Mile). Tra i produttori figurerà anche Martin Scorsese. Il film prenderà ispirazione dai classici di Scorsese, tra i quali Taxi Driver, per raccontare "una storia hard-boiled ambientata nella Gotham City dei primi anni '80".

La pellicola sul Joker è totalmente scollegata dall'Universo Cinematografico DC Comics e sarà parte di una nuova etichetta dello studio ancora non annunciata ufficialmente, intenzionata a sviluppare storie su personaggi DC con altri attori e storie stand-alone non collegate alla continuity principale. Jared Leto continuerà ad interpretare il Joker nell'Universo Cinematografico DC.