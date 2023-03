Joaquin Phoenix nel nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio?

Il nuovo film di Paul Thomas Anderson dovrebbe avere per protagonista Leonardo DiCaprio, ma oltre a questa grande priva volta l'autore di Licorice Pizza e Il filo nascosto potrebbe aver orchestrato anche una grande reunion con Joaquin Phoenix.

Come potete vedere dal tweet pubblicato dal famoso insider Jeff Sneider disponibile in calce all'articolo, il prossimo film di PTA potrebbe essere basato su Vineland, famoso romanzo di Thomas Pynchon, autore dal quale il regista in precedenza aveva tratto l'acclamato neo noir Vizio di forma, proprio con Joaquin Phoenix. Secondo Sneider, come si legge: "Regina Hall dovrebbe recitare al fianco di Leonardo DiCaprio (e forse Joaquin Phoenix) nel nuovo film di Paul Thomas Anderson, probabilmente basato su VINELAND di Thomas Pynchon".

Al momento non è chiaro, dunque, se il film includerà sia Leonardo DiCaprio che Joaquin Phoenix, ma con le riprese previste per giugno/luglio 2023 non bisognerà aspettare ancora a lungo per saperlo (e per allora Joaquin Phoenix dovrebbe essere già liberato dai suoi impegni sul set di Joker: Folie à Deux). In un altro tweet a fare da eco allo scoop di Sneider, un altro famoso insider, Daniel RPK, ha riferito inoltre che, insieme a Rebecca Hall e Joaquin Phoenix, Vineland includerà anche Rachael Taylor e Viggo Mortensen, attualmente in trattative per una parte nel film.

Chiaramente vi terremo aggiornati, quindi rimanete con noi.