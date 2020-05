Joaquin Phoenix, un figlio in arrivo con Rooney Mara?

Stando a quanto riportano alcuni tabloid americani, come Page Six, Rooney Mara aspetterebbe un bambino dal suo compagno Joaquin Phoenx e la gravidanza sarebbe già piuttosto avanzata (si parla di sei mesi). La relazione tra i due va avanti ormai da quattro anni e per entrambi si tratterebbe del primo figlio.

Nei giorni scorsi Rooney Mara, 35 anni, è stata fotografata mentre si recava in visita da sua sorella Kate, e il suo look non è passato inosservato: indossava infatti una maglia molto ampia, in puro stile "premaman". La coppia non ha però mai accennato a una gravidanza, almeno fino a questo momento.

Joaquin Phoenix, che recentemente si è battuto per la liberazione dei detenuti a rischio contagio nelle sovraffollate carceri statunitensi, e Rooney Mara si sono conosciuti nel 2013 sul set di Her di Spike Jonze, ma la loro relazione è iniziata solo tre anni dopo, quando lavoravano di nuovo insieme a Maria Maddalena di Garth Davis. La prima uscita "ufficiale" di coppia è avvenuta invece nel 2017 in occasione del Festival di Cannes. I due si sono poi fidanzati ufficialmente e alle porte potrebbe esserci presto il matrimonio.

Il premio Oscar Joaquin Phoenix e Rooney Mara fanno il possibile per mantenere la loro privacy, ma se la notizia fosse confermata è probabile che sapremo al più presto tutti i dettagli del caso.