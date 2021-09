Joaquin Phoenix esplora il suo lato più tenero nel trailer di C'mon C'mon di Mike Mills

Dopo il poster ufficiale di C'mon C'mon arrivato nella giornata di ieri, A24 ha ora diffuso in rete il primo trailer del nuovo dramma scritto e diretto da Mike Mills che firmerà il ritorno di Joaquin Phoenix sul grande schermo dopo l'incredibile successo e l'Oscar ottenuto grazie a Joker.

Nel film, Johnny (Phoenix) e il suo giovane nipote (Woody Norman) instaurano una tenera relazione quando vengono inaspettatamente gettati insieme in una storia delicata e commovente sul legame tra adulti e bambini, passato e futuro.

Johnny è un giornalista dal cuore gentile impegnato in un progetto che lo porta ad intervistare dei bambini in giro per gli Stati Uniti per ascoltare i loro pareri sul futuro incerto del nostro mondo, ed è durante questo viaggio che sua sorella Viv gli chiede di occuparsi del figlio di 8 anni, Jesse, mentre lei deve occuparsi del marito malato. Accettato il compito, i due viaggeranno insieme da Los Angeles a New Orlens e svilupperanno una connessione inaspettata.

Presentato in anteprima nei giorni scorsi al Telluride Film Festival, C'mon C'mon verrà distribuito da A24 nelle sale americane a novembre 2021, mentre restiamo in attesa di novità sull'eventuale arrivo in Italia.

Vi ricordiamo che Phoenix è attualmente impegnato con le riprese di Disappointment Blvd., nuovo horror diretto da Ari Aster.