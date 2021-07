Joaquin Phoenix in Disappointment Blvd: la prima foto dal set del nuovo film di Ari Aster

È arrivata in rete la prima foto di Joaquin Phoenix sul set di Disappointment Blvd., nuova pellicola scritta e diretta dall'acclamato regista Ari Aster, alla sua terza opera dopo il successo di pubblico e critica ottenuto dai precedenti Hereditary e Midsommar.

I dettagli sulla trama del film non sono ancora stati rivelati, ma ufficialmente, ma un report di Discussing Film risalente al novembre scorso (quando il film non era ancora stato annunciato) descriveva il progetto come un horror surreale in cui un uomo ansioso scopre la morte di sua madre in circostanze misteriose e, durante il viaggio di ritorno a casa, si imbatte in diverse minacce folli e soprannaturali.

Nei giorni scorsi Deadline ha inoltre rivelato che la star di Joker sarà raggiunta nel cast da Parker Posey (Lost in Space), Stephen McKinley Henderson (Dune), Denis Ménochet (The French Dispatch), Hayley Squires (In the Earth), Zoe Lister-Jones (regista di The Craft: Legacy) e Michael Gandolfini, quest'ultimo apparso di recente nel trailer ufficiale de I molti santi del New Jersey.

Disappointment Blvd. è finanziato e sarà distribuito negli USA dalla A24, già dietro i lavori precedenti di Aster, ma la compagnia non ha ancora fissato una data di uscita. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Midsommar.