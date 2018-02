Joaquin Phoenix come Joker? L'attore non risponde...

Secondo le voci di corridoio, il film stand-alone dedicato al personaggio del Joker sarebbe una delle priorità della, tanto che le riprese sono rumoreggiate per il prossimo maggio.

Come saprete, i rumor circolati in rete in queste settimane vorrebbero Joaquin Phoenix come potenziale interprete del villain dell'Universo di Batman e, sebbene non abbia ancora firmato un contratto, le voci lo vorrebbero "interessato" alla parte. Ma, a questo punto, c'è da chiedersi se sia effettivamente o meno in lizza per la parte.

Ci ha pensato il sito Allociné che ha chiesto all'attore se interpreterà effettivamente il Joker in questo film, descrivendogli il progetto. Ovviamente Phoenix ha fatto finta di nulla e nell'intervista ha risposto in maniera molto sorpresa: "Che film di Joker? Da come lo descrivi sembra grandioso ma... non ho idea di cosa tu stia dicendo. Non so, veramente, non so niente a riguardo.".

Insomma, conferme ufficiali sono rimandate a domani anche quest'oggi. Normale amministrazione.

Il film sarà completamente slegato dal resto dell'Universo Cinematografico, lancerà una nuova etichetta della DC, una sorta di ElseWorlds, dove verranno narrate storie alternative sui vari personaggi e che non faranno parte della continuity ufficiale. Infatti Jared Leto, che interpreta il personaggio all'interno dell'Universo Cinematografico della DC Comics, non lo interpreterà in questo film.