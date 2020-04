Joaquin Phoenix come Joker: chiede allo stato di New York di liberare i carcerati

Joaquin Phoenix, premiato con l'Oscar come miglior attore per l'interpretazione di Joker, è preoccupato come tutti per l'evolversi della pandemia di Coronavirus, e in particolare per la situazione nelle carceri, potenzialmente esplosiva. Si è rivolto così a Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, chiedendo un suo intervento in tal senso.

In carceri sovraffollate, fa notare l'attore, il virus può diffondersi molto più velocemente, favorendo il contagio tra i detenuti o tra questi e il personale. Per questo, Joaquin Phoenix vorrebbe vedere le prigioni svuotarsi, o almeno diventare più vuote di come sono adesso.

"La diffusione del Coronavirus nelle carceri minaccia la salute e la sicurezza di tutti noi" ha detto il premio Oscar in un video. "Quando sei detenuto, non esiste una cosa come il distanziamento sociale e garantire una buona igiene non è un'opzione. I leader devono fare tutto il possibile per prevenire che le persone recluse e coloro che lavorano nelle carceri si ammalino e diffondano il virus. Sto chiedendo al governatore Andrew Cuomo di agire concedendo la grazia ai newyorkesi in carcere. La vita di così tante persone dipende dalla sua azione. Nessuno merita di morire in prigione di COVID-19."

Alcuni stati e paesi hanno già fatto qualcosa di simile a ciò che Joaquin Phoenix suggerisce, rilasciando alcuni prigionieri, in base a determinati requisiti, per ridurre i rischi di contagio all'interno delle prigioni. Nel suo messaggio l'attore non indica quali categorie di prigionieri spera di vedere in libertà, e al momento Andrew Cuomo non ha risposto al suo appello.

Recentemente Joaquin Phoenix ha raccontato una furiosa lite con Robert De Niro sul set di Joker, ed è stato protagonista di una campagna promozionale vegana.