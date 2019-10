Joaquin Phoenix colpisce un'auto di paramedici, ma non si comporta da Joker

Joaquin Phoenix è noto per essere uno di quegli attori che tendono a calarsi nel loro ruolo fino in fondo durante le riprese di un film: fortunatamente per i paramedici coinvolti in un incidente con la macchina dell'attore, però, Todd Philips ha finito da un pezzo di girare Joker!

Pare infatti che lo scorso martedì Phoenix, nell'atto di uscire da un parcheggio, abbia tamponato con la sua Tesla un veicolo appartenente al dipartimento dei vigili del fuoco. La cosa sembrerebbe comunque esser stata del tutto fortuita: stando alla ricostruzione degli eventi, infatti, l'attore avrebbe semplicemente commesso un errore nel calcolare lo spazio a sua disposizone.

I danni riportati dal veicolo sono inoltre stati di entità minima, a differenza di quelli accusati dalla Tesla di Phoenix che se la sarebbe passata decisamente peggio! Il protagonista di Joker, comunque, sarebbe stato immediatamente disponibile a risarcire i danni, ammettendo senza necessità di discuterne di trovarsi lui dalla parte del torto. Che dire: una vera fortuna che fosse già uscito dal suo personaggio!

Il successo di Joker intanto continua inarrestabile: il film di Todd Philips ha ottenuto un punteggio impressionante sul sito IMDb. Anche in Italia la situazione non sembra cambiare, tanto da convincere la catena The Space Cinema a prolungare le proiezioni del film in lingua originale.