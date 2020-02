Joaquin Phoenix contro il climate change: la protesta in un commovente cortometraggio

E se vi dicessimo che, dopo aver messo a ferro e fuoco Gotham, Joker è sceso in campo a sostegno delle cause ambientaliste? E se aggiungessimo che lo farà con la mascherina da chirurgo? No, non è fantasia , ma il nuovo cronometraggio con protagonista Joaquin Phienix... In sala operatoria.

Lungo poco più di tre minuti il video è realizzato in collaborazione con le associazioni ambientaliste e no-profit Extinction Rebellion e Amazon Watch e ha il preciso scopo di sensibilizzare sulla problematica della deforestazione e degli incendi che negli ultimi mesi, stanno distruggendo ettari di foreste ed interi habitat.

Descrivendo il corto, che troverete in alto, Phoenix ha dichiarato: "L'ho fatto per aumentare la consapevolezza degli effetti dell'industria della carne e dei latticini sui cambiamenti climatici. Il fatto è che stiamo brutalmente tagliando e bruciando le foreste pluviali e stiamo vedendo gli effetti negativi di tali azioni in tutto il mondo. Le persone non si rendono conto che c'è ancora tempo, ma solo se agiamo ora e apportiamo cambiamenti radicali ai nostri consumi. Non vediamo l'ora che i governi risolvano questi problemi per noi. Non possiamo aspettare fino alle elezioni per provare a fare questi cambiamenti. Abbiamo la responsabilità personale di apportare cambiamenti nella nostra vita e agire ora. "

Grazie alla rinnovata fama dovuta al Joker di Todd Phillips, negli ultimi mesi l'attore si è fatto portavoce hollywoodiano della lotta per la salvaguardia dell'ambiente e degli animali, essendo egli stesso vegano di lunga data.

Per altri aggiornamenti e curiosità sulla questione continuate a seguirci, mentre se avete perso alcuni "episodi della saga" Phoenix vs climate change scoprite la volta in cui l'attore è stato arrestato, di quando ha assistito alcuni maiali disertando i festeggiamenti dei BAFTA e il più recente discorso contro il razzismo dilagante