Joaquin Phoenix, auguri alla star di Joker: i ruoli migliori nel giorno del compleanno

L'acclamato e amatissimo attore Joaquin Phoenix compie oggi 46 anni: nell'augurargli tanti auguri, ora che è diventato papà grazie a Rooney Mara, vogliamo ripercorrere la sua carriera attraverso i suoi ruoli più significativi.

Entrato nella storia grazie a Joker, che gli ha permesso di eguagliare - insieme ad Heath Ledger - il record detenuto da Marlon Brando e Robert De Niro, per anni gli unici due attori ad aver vinto un Oscar per l'interpretazione dello stesso personaggio in due film diversi (il malavitoso Vito Corleone rispettivamente ne Il Padrino e Il Padrino - Parte II), Phoenix è da anni considerato uno dei migliori attori della storia del cinema, uno dei pochissimi a vincere la tripletta premio Oscar, Coppa Volpi a Venezia e il premio per il miglior attore a Cannes.

Dopo le prime esperienze con Ron Howard (Parenti, amici e tanti guai, 1989), Oliver Stone (U-Turn, 1997) e Joel Schumacher (8mm - Delitto a luci rosse), passando per la rivelazione mondiale grazie a Ridley Scott (Il Gladiatore, 2000) e l'inizio della collaborazione con James Gray (The Yards, sempre nel 2000), Joaquin Phoenix sarebbe cresciuto fino a diventare il più grande attore della sua generazione grazie alla prove in The Master e Vizio di Forma di Paul Thomas Anderson, You Were Never Really Here di Lynne Ramsey e tanti altri ruoli di successo acclamati da critica e pubblico.

La sua ultima prova sul grande schermo, Joker di Todd Phillips, gli è valsa una sequela impressionante di premi: oltre all'ambito Oscar al miglior attore protagonista, ha vinto anche il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico, il BAFTA al miglior attore protagonista, un Critics' Choice Award e uno Screen Actors Guild Award. Prossimamente potrebbe tornare nei panni del personaggio grazie al chiacchierato sequel di Joker.

