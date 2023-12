'Joaquin Phoenix è l'attore meno carismatico che ci sia': Paul Schrader contro Napoleon

Dopo aver deriso col suo solito stile acuminato il nuovo film dell'amico Martin Scorsese Killer of the flower moon, il regista Paul Schrader ha avuto da ridire anche su Napoleon di Ridley Scott, e soprattutto sul suo protagonista Joaquin Phoenix.

Nel corso di una nuova intervista con Le Monde, rivista guarda caso francese, l'autore di Hardcore e Il maestro giardiniere ha sparato a zero contro Napoleon e Joaquin Phoenix, definendo la star premio Oscar per Joker di Todd Phillips - rivisto recentemente nelle nuove foto di Joker: Folie à Deux - come "l'attore meno carismatico del mondo", il cui lavoro e la cui presenza rendono assolutamente poco credibile tutto il film di Ridley Scott.

"Penso che Joaquin Phoenix è l’attore meno carismatico che ci sia. Come ha potuto un uomo così blando compiere così tante imprese militari? Mentre guardiamo il film e guardiamo questo personaggio non ci crediamo nemmeno per un secondo" ha detto il regista di capolavori come Mishima, American Gigolo e First Reformed, noto per le sue posizioni tranchant riguardo il lavoro di colleghi più o meno vicini a lui.

Per un Paul Schrader più positivo, invece, sempre da Le Monde l'autore ha anticipato nuovi dettagli su The Movie Critic, l'attesissimo decimo e ultimo film di Quentin Tarantino.