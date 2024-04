Joaquin Phoenix attaccato da Brian Cox: 'Pessimo Napoleone, io avrei fatto di meglio'

Dopo le pessime notizie sulla director's cut di Napoleon, il film di Ridley Scott in queste ore è stato attaccato frontalmente da Brian Cox, pluripremiato attore di Succession, che ha criticato l'interpretazione di Joaquin Phoenix nei panni del condottiero e imperatore francese.

Nonostante il film abbia ricevuto recensioni divisive, come spesso accaduto alle opere di Ridley Scott, l'interpretazione di Napoleone realizzata da Joaquin Phoenix era stata in grado di mettere d'accordo più o meno tutti, grazie ai suoi originali toni eccentrici ora bambineschi ora brutali, come minimo da valutare come interessanti: tuttavia, Brian Cox si è detto totalmente contrariato dalla prova del collega, che ha addirittura definito 'terribile':

"In quel film è stato terribile. È stato terribile. Una performance davvero terribile quella di Joaquin Phoenix. È davvero brutta. Non so a cosa stesse pensando. Penso che sia totalmente colpa sua, anche se non credo che Ridley Scott lo abbia aiutato molto. Io l'avrei interpretato molto meglio di Joaquin Phoenix, te lo dico qui e ora."

Ricordiamo che dopo l'arrivo nelle sale Napoleon è uscito prima in digitale, dove secondo Apple ha raggiunto il punto di pareggio grazie alle vendite di acquisto e noleggio vod, ed è ora disponibile in streaming sulla piattaforma di Apple TV+, gratis per tutti gli abbonati al servizio.

Paprika, Sognando un Sogno, 4K Steelbook, BD 4K e BD HD è uno dei più venduti oggi su