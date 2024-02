Joaquin Phoenix ha amato Io, Capitano... Ma gli attori non sanno chi sia!

Io, Capitano rappresenterà l'Italia agli Oscar: il film di Matteo Garrone, tra i "magnifici cinque" a correre come miglior film straniero, intraprende un viaggio complicato dall'Africa all'Europa tramite il giovane talento dei suoi esordienti, Seydou Sarr e Moustapha Fall.

Oltre la stagione dei premi, Garrone non ha potuto che elogiare a Indiewire la purezza che contraddistingue Seydou e Moustapha: un mondo patinato, quello in cui sono stati catapultati dopo un intenso vortice di emozioni che è Io Capitano che li vede ancora completamente distanti dalle dinamiche di Hollywood...e dai suoi attori. Proprio Matteo Garrone ha raccontato come i due giovani attori avessero ricevuto gli elogi della star di Joker Joaquin Phoenix ma senza sapere chi fosse: "È divertente ora che siamo in campagna per l'Oscar. eravamo ai Golden Globes - racconta il regista - Joaquin Phoenix ha adorato la performance. Ha detto: "Sei stato fantastico come Seydou", ma lui non aveva idea di chi fosse Joaquin Phoenix".

Ma l'attore premio Oscar non è stato l'unico a rimanere colpito dall'interpretazione di Seydour che ha conquistato un altro divo di Hollywood: "Sean Penn ci ha invitato a cena a casa sua a Malibu - prosegue Garrone - e ha detto cose bellissime sull'interpretazione di Seydou. Lui non sapeva chi fosse Sean Penn. Questo fa parte del potere di quel personaggio, è innocente".

Che l'odissea di Garrone lancerà definitivamente Seydou e Moustapha a Hollywood? Potrebbero essere gli Academy Awards a decretarlo: ma Io, Capitano potrebbe davvero vincere l'Oscar?