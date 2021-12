Joan Didion è morta a 87 anni: aveva scritto la sceneggiatura di A Star Is Born del '76

La giornalista, scrittrice e sceneggiatrice Joan Didion è morta a 87 anni a Manhattan. Didion era affetta da morbo di Parkinson. Famosa per aver scritto il celebre film A Star Is Born del 1976, ha avuto una carriera ricca, nel corso della quale ha lavorato in tutti gli ambiti della scrittura.

Si tratta dunque di una delle più grandi voci statunitensi, e qualche anno fa l'abbiamo conosciuta meglio nel documentario Netflix Joan Didion: The Center Will Not Hold.

Nata a Sacramento nel 1934, il suo percorso ha avuto inizio con la vittoria di un paio di concorsi di scrittura organizzati da riviste durante il suo periodo all'UC Berkeley, una delle quali l'ha portata a iniziare a lavorare per Vogue. Qualche anno dopo, nel '63, quando la sua attività giornalistica non le bastava, la scrittrice ha pubblicato il suo primo romanzo: Run River, ambientato in California. La sua terra d'origine, come vedremo anche in futuro, avrà sempre uno spazio importante nelle sue opere.

Verrà nominata nel 1970 dal Time per il suo romanzo Play It as It Lays, che sarà poi adattato per lo schermo da lei stessa qualche anno dopo. Durante questo anno è arrivata anche la sua prima sceneggiatura per un film, scritta a quattro mani con il compagno Dunne: The Panic in Needle Park. Sicuramente il suo contributo più grande al mondo del cinema è arrivato con la sua terza opera: A Star Is Born. Scritto nel '76, il film ha visto come interpreti grandi nomi quali Barbra Streisand e Kris Kristofferson. Questo la porterà a lavorare ancora nel creare ruoli per attori famosi, perché nel 1981 scriverà True Confessions, che vedrà nel suo cast Robert De Niro.

In questo lungo periodo Didion non ha mai smesso di scrivere essay con cui ha raccontato l'america, e romanzi. Nel 2005 con la sua autobiografia ha vinto il National Book Award for Nonfiction ed è stata finalista del Premio Pulitzer. Si tratta di un lavoro che dice di aver "scritto velocemente" perché voleva che fosse "crudo".

Le sue opere sono considerate immortali, e a dimostrare la loro attualità è il remake di A Star Is Born realizzato da Bradley Cooper qualche anno fa. La sua voce è una delle più importanti nel panorama letterario e cinematografico, e non verrà dimenticata.