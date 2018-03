Joachim Rønning, regista di Pirati dei Caraibi 5, dirigerà Here There Be Monsters

L’esclusiva della serata è stata riportata dall’Hollywood Reporter poche ore fa e vedrebbe il film-maker norvegese in cabina di regia per lo sci-fi thriller. Rønning è conosciuto perlopiù per aver diretto l’ultimo capitolo di Pirati dei Caraibi,, assieme ad

La sceneggiatura del lungometraggio è attualmente in fase di scrittura ad opera di Joachim e di suo fratello Andreas Rønning per la Paramount Pictures. Here There Be Monsters è sviluppato da MRC, lo studio indipendente cinematografico e televisivo dietro l’acclamato capolavoro di Edgar Wright Baby Driver - Il genio della fuga.

Non si sa ancora molto sull’arco narrativo della pellicola, se non che il film avrà a che fare in qualche modo con l’acqua, il che non dovrebbe meravigliare più di tanto gli appassionati di Rønning se si considerano i lavori precedenti da lui realizzati (Kon-Tiki in primis e Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar lo scorso anno).

Joachim Rønning sarà impegnato a partire dal mese di aprile nell’avvio delle riprese londinesi di Maleficent 2, sequel del fortunato film live action sulla celebre Malefica interpretata da Angelina Jolie. La produzione del lungometraggio di casa Disney proseguirà fino ad agosto ed una volta terminati i lavori il regista norvegese potrà dedicarsi in toto al suo prossimo progetto per la Paramount Pictures.

La casa di produzione Media Rights Capital ha finanziato di recente progetti come House of Cards con Kevin Spacey e Robin Wright per Netflix, Counterpart con J.K. Simmons per il canale Starz, mentre per il grande schermo produrrà l’ultima fatica cinematografica di Peter Jackson, Mortal Engines, in uscita nell’anno in corso.