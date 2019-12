Jo come Taylor Swift in una scena di Piccole Donne secondo Emma Watson

Piccole Donne, l'adattamento cinematografico più recente dell'omonimo romanzo di Louisa May Alcott, arriverà il 9 gennaio nelle sale italiane. Intanto, Emma Watson attualizza i temi della pellicola con un paragone tra Jo (Saoirse Ronan) e Taylor Swift.

Nel film scritto e diretto da Greta Gerwig, c'è una scena in cui Jo, che sta provando a vendere il suo manoscritto, intavola un'intensa contrattazione con l'editore (Tracy Letts) riguardo al compenso e ai diritti d'autore.

L'attrice di Harry Potter e La Bella e La Bestia, Emma Watson, che nella pellicola interpreta Meg, la maggiore delle sorelle March, individua delle similitudini tra la situazione di Jo e quella di cui è stata recentemente protagonista la celebre cantante Taylor Swift. L'artista americana ha infatti reso noti sui social media i problemi che stava avendo con l'etichetta discografica Big Machine, rivelando come le fossero state imposte condizioni non accettabili per l'utilizzo di alcuni dei suoi vecchi brani per determinati progetti.

"Si tratta di credere in sé stessi e conoscere il proprio valore, di essere in possesso del proprio valore. Come con quello che sta succedendo adesso, la situazione in cui si trova Taylor Swift credo sia un ottimo esempio. Sei giovane, hai talento, e qualcuno vuole comprare il tuo lavoro, ma essere in possesso [di ciò che è tuo] è la cosa più importante, perché non sai cosa ne faranno poi queste persone" afferma Watson, che continua il discorso presentando un'analogia piuttosto orginale...

"Credo che le persone non diano il giusto peso alla proprietà. Sai, come quando giochi a Monopoli e devi decidere se entrare in possesso di qualcosa, o dei soldi. A Monopoli vinci quando hai delle proprietà Così, per dire".