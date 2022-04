JLO sulla proposta di matrimonio di Ben Affleck: 'Diamo una seconda chance al vero amore'

JLO e Ben Affleck sono ufficialmente fidanzati e questa notizia ha fatto letteralmente impazzire i fan della coppia che mai avrebbero potuto immaginare che i due avrebbero deciso di tornare insieme a più di 15 anni di distanza dalla loro prima relazione che aveva suscitato tanto clamore.

Di recente la pop star ha voluto parlare proprio della proposta di matrimonio ricevuta dall'attore, svelando i retroscena di un momento così intimo che definisce come la cosa più romantica che avrebbe mai potuto immaginare.

"Sabato sera mentre ero nel mio posto preferito al mondo (in una vasca da bagno con tanta schiuma), il mio bellissimo amore si è inginocchiato e mi ha fatto la proposta. Sono stata presa totalmente alla sprovvista. L'ho guardato negli occhi sorridendo e piangendo allo stesso tempo, cercando di realizzare che dopo 20 anni tutto ciò stava accadendo di nuovo, ero letteralmente senza parole e lui mi ha chiesto se quello fosse un si, io non potevo far altro che confermare, certo che quello era un SI".

E mentre in molti si chiedono quando ci saranno le nozze tra JLO e Ben Affleck, la cantante ancora visibilmente emozionata ha detto: "Siamo solo due persone che si promettono di esserci sempre l'uno per l'altra. Due persone davvero molto fortunate. Diamo una seconda chance al vero amore".

Insomma, questa coppia dello show biz sembra essere proprio al settimo cielo.